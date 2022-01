La sorprendente reacción de una madre al ver el vestido de novia de su hija

Esta madre se emocionó claramente cuando vio a su hija con un vestido de novia en su gran día, después de suponer que llevaría un esmoquin.

La vendedora Jennifer Depasquale, de 38 años, mantuvo su vestido en secreto para su madre Linda, que rompió a llorar de alegría y felicidad cuando su hija llegó al altar en el Sheridan VFW de Nueva York, (Estados Unidos).

"Ella sabe que me visto de forma más masculina y que odio los vestidos, así que quería sorprenderle en mi gran día", expresó la novia. Una sorpresa que Linda no se esperaba, así lo demostró en el vídeo en el que no pudo contener la emoción.