La sorpresa del fútbol americano universitario: Miami e Indiana definen un título inesperado

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Un programa ha vivido durante mucho tiempo con la distinción de perder más juegos en la historia del fútbol americano universitario que cualquier otro. El otro ha disfrutado de su parte justa de gloria y desprecio, aunque todo lo suficientemente antiguo como para ser empaquetado en documentales granulados o contado entre las historias de una era ya pasada.

Indiana y Miami jugarán por el campeonato nacional el lunes por la noche.

Aunque un nuevo mundo de jugadores remunerados y transferencias rápidas de una escuela a otra ha barajado las cartas en los deportes universitarios, nadie pensó que se mezclaría tanto. Y aunque ambas escuelas han estado en tendencia ascendente últimamente, ambas fueron catalogadas como apuestas remotas de 100-1 para ganar el campeonato nacional en algún momento de esta temporada.

"Cuando llegué aquí", explicó Curt Cignetti, el entrenador de segundo año de Indiana y artista del cambio, "estaba tratando de averiguar si la base de fanáticos estaba muerta o simplemente en soporte vital".

Antes de la llegada de Cignetti para comenzar la temporada 2024, los Hoosiers habían acumulado 713 derrotas en más de 130 años. Para algunos, comprar asientos para el fútbol americano era un requisito que exprimía la billetera para obtener acceso a boletos para los juegos de baloncesto dirigidos por Bob Knight y una serie de sucesores, un equipo mucho mejor y con mayor atracción.

De alguna manera, el resurgimiento de Indiana es un producto de la nueva era del fútbol americano universitario, en la que los jugadores son pagados y se mueven libremente entre escuelas. Cignetti comenzó este resurgimiento trayendo a 13 jugadores con él de su trabajo anterior, en James Madison.

De otra manera, esto se trata de un entrenador que toma el control de un programa y lo reconstruye a la antigua usanza.

El quarterback Fernando Mendoza se mudó de Cal a Indiana el año pasado porque "sentí que el entrenador Cignetti podría ayudarme a llegar a donde pensaba que podía estar como mariscal de campo". Un recluta de dos estrellas de la escuela secundaria, ganó el Trofeo Heisman esta temporada. Los Hoosiers, que se llaman a sí mismos los "inadaptados", tienen, como máximo, dos reclutas de cuatro estrellas en su lista.

"Nunca he mirado una estrella en mi vida", dijo Cignetti sobre el sistema de clasificación impreciso que no significa nada hasta que esos jugadores se ponen las fundas. "Si un chico puede jugar duro y tiene lo necesario y los intangibles, podemos trabajar con él y se desarrollará".

Indiana reclama la base de exalumnos vivos más grande del mundo, varios miles de los cuales están devorando lo que resulta ser potencialmente el boleto más difícil de conseguir para un juego de título que, irónicamente, se jugará en el campo local de Miami. También tienen a Mark Cuban, quien ha agregado múltiples millones al esfuerzo. El presupuesto de fútbol americano de Indiana ha crecido de 24 millones a 61 millones desde 2021.

"Se necesita una aldea y hay dinero", dijo Cignetti. "Pero no se trata solo de dinero".

Misma historia, diferente plan en Miami

Hasta cierto punto, Miami estaría de acuerdo con eso.

Este es un programa con raíces profundas y coloridas. El documental de ESPN de 2018 sobre la rivalidad Notre Dame-Miami se llama "Católicos vs. Convictos". Notre Dame es la escuela católica.

Nombres de los años 80 y 90 — Michael Irvin, Jimmy Johnson, Bernie Kosar y el infame patrocinador Nevin Shapiro — se desvanecieron para ser reemplazados por esencialmente nada.

No fue hasta que un producto de esa época dorada de los años 80 y 90, Mario Cristobal, llegó en 2021 que las cosas comenzaron a mejorar nuevamente para los 'Canes.

"Pensé que éramos un grupo de chicos en los que nadie creía que cambiaron la historia jugando con un esfuerzo increíble", dijo Cristobal sobre sus antiguos equipos. "Era un poco salvaje, un poco atrevido, pero nadie podía cuestionar la hermandad".

Al igual que Indiana, los 'Canes son un producto de la nueva era de nombre-imagen-semejanza en el fútbol americano universitario, combinado con un poco de amor duro de un entrenador que estuvo presente mucho antes de que eso comenzara.

Hace un año, en dos episodios que se sintieron revolucionarios en ese momento pero que ahora son más como negocios habituales, el mariscal de campo Carson Beck y el back defensivo Xavier Lucas dejaron sus antiguas escuelas para Miami.

Beck levantó cejas porque estaba dejando Georgia, un contendiente perenne, para jugar una quinta temporada en una escuela que no había olfateado un título en décadas. Los reportados cuatro millones en NIL probablemente ayudaron.

Lucas se convirtió en una especie de prueba de fuego cuando su antigua escuela, Wisconsin, demandó a Miami, alegando que el personal de Cristobal indujo al novato a incumplir su contrato de NIL con los Badgers.

"No presté atención a nada de eso", dijo Lucas, quien creció en la cercana Pompano Beach. "Solo quería regresar y ayudar a los muchachos a ganar".

Si este enfrentamiento de la nada prueba algo, podría ser que en una nueva era más costosa del fútbol universitario, cualquiera puede ganar. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes