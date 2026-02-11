La sospechosa de matanza en Canadá era una transgénero de 18 años

La sospechosa de la matanza en una escuela de Canadá el martes era una mujer transgénero de 18 años que también disparó contra las fuerzas del orden cuando éstas se apersonaron al lugar del tiroteo, dijo el miércoles una autoridad policial.

Dwayne McDonald, subcomisario de la policía de Columbia Británica, provincia en la que se produjo el ataque, informó en rueda de prensa de que una de las víctimas mortales es la madre de la sospechosa y otra es su hermano o hermanastro.

El subcomisario dijo también que la policía no tiene ninguna idea del móvil del ataque en Tumbler Ridge, un pequeño al pie de las Montañas Rocosas.