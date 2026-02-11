La startup china Zhipu lanza un nuevo modelo de IA

PEKÍN, 11 feb (Reuters) - La empresa china Zhipu AI presentó el miércoles su más reciente modelo de inteligencia artificial, sumándose a una serie de rivales nacionales que están lanzando versiones más sofisticadas de esta tecnología antes de las fiestas del Año Nuevo Lunar, en un momento en que la competencia crece en el sector.

El modelo GLM-5 de código abierto cuenta con capacidades de codificación mejoradas y puede realizar tareas de agente de larga duración, acercándose al Claude Opus 4.5 de su rival Anthropic en las pruebas de referencia de codificación y superando al Gemini 3 Pro de Google en otras, dijo la empresa en un comunicado de prensa.

El nuevo modelo se desarrolló usando chips de fabricación nacional para la inferencia, entre los que se incluyen el Ascend de Huawei y productos de empresas líderes del sector como Moore Threads, Cambricon y Kunlunxin, según el comunicado.

Pekín está interesado en mostrar los avances en los esfuerzos de autosuficiencia nacional en materia de chips a través de los avances en los modelos de IA de vanguardia, animando a las empresas nacionales a confiar en chips chinos menos avanzados para el entrenamiento y la inferencia, porque Estados Unidos está endureciendo las restricciones a la exportación de semiconductores de alta gama.

Las empresas tecnológicas chinas han lanzado una avalancha de nuevos modelos para aprovechar el auge de la IA en el país y ponerse al nivel de sus rivales estadounidenses.

Su competidor nacional MiniMax lanzó su último modelo de código abierto M2.5 en la página web de su agente en el extranjero el miércoles por la noche.

La semana pasada, ByteDance lanzó Seedance 2.0, un modelo de generación de vídeo que llamó la atención en las redes sociales por su capacidad para crear vídeos sofisticados, y este siguió al debut del modelo de generación de vídeo Kling 3.0, de su rival Kuaishou.

Zhipu, que se enfrenta a sanciones de Estados Unidos, obtiene la mayor parte de sus ingresos del mercado nacional chino, pero tiene ambiciones en el extranjero.

El presidente ejecutivo, Zhang Peng, dijo a Reuters en una entrevista en septiembre que los ingresos en el extranjero estaban empezando a ganar terreno, aunque la empresa aún no compite directamente con los modelos estadounidenses en suscripciones de consumidores. (Reporte de Liam Mo, Brenda Goh y Laurie Chen; edición en español de Javier López de Lérida)