La startup Nymiz cierra una ronda de dos millones de euros liderada por la firma holandesa Tin Capital

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) - La 'startup' española de tecnología de privacidad Nymiz ha cerrado este miércoles una ronda de financiación de dos millones de euros en una operación liderada por la firma de capital riesgo holandesa Tin Capital y que ha contado con la participación de los inversores actuales Swanlaab Venture Factory, Auriga Cyber Ventures, SWG Cyber & Defense Fund y CDTI.

A través de un comunicado, la firma ha explicado que el importe cosechado le servirá para acelerar el desarrollo de su plataforma de anonimización y sentar las bases de su expansión internacional a partir de 2026, en tanto que esperan superar a su vez el hito de los 70 clientes corporativos.

Así, según han ahondado, los fondos le permitirán a Nymiz consolidar su presencia en los principales mercados europeos y continuar su expansión en Estados Unidos, con un enfoque en sectores de alto impacto donde la privacidad, la escalabilidad y la innovación convergen, como los servicios legales, financieros, sanitarios y tecnológicos.

Esta ronda llega apenas un año después de la ronda 'semilla' de 2024 y marca un hito clave en el crecimiento de Nymiz, que busca como objetivo declarado consolidar su misión de integrar la privacidad como una capa de infraestructura esencial en la economía del dato.

"Esta ronda no se trata solo de financiación, sino de construir la base operativa de la plataforma Nymiz y prepararnos para la visibilidad internacional que impulsaremos en 2026", ha afirmado el consejero delegado de Nymiz, Óscar Villanueva.

"Con el apoyo de Tin Capital, Swanlaab, Auriga y el resto de nuestros inversores, estamos en una posición única para llevar nuestra visión de Privacy as Infrastructure a escala global", ha defendido.

Por su parte, el socio de Tin Capital, Bart Houlleberghs, ha enmarcado sobre su apuesta de inversión que, a medida que la IA genera nuevos riesgos en el uso de datos personales, Nymiz "garantiza que la privacidad esté integrada en el núcleo de la infraestructura empresarial, y no tratada como una preocupación secundaria".

"Esperamos trabajar estrechamente con ellos y acompañar su crecimiento en Europa y en Estados Unidos", ha adelantado.