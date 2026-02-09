La suiza Grémaud deja de nuevo sin oro olímpico a Eileen Gu en slopestyle

Al término de un duelo de alto voltaje en Livigno, la suiza Mathilde Grémaud superó, como en la edición de Pekín 2022, a la superestrella china Eileen Gu y revalidó este lunes su título olímpico de esquí acrobático slopestyle.

Vestida por completo de negro, Grémaud privó a Gu de la posibilidad de convertirse en la primera esquiadora freestyle en colgarse tres medallas de oro en la misma edición de los Juegos Olímpicos, firmando un segundo paso impresionante (86.96 puntos).

Gu, que había comenzado poniéndose líder del concurso con su explosividad (86.58), falló en las recepciones sobre el raíl en los dos últimos intentos, un problema que ya tuvo en las clasificaciones del sábado.

"Eileen intentó presionarme todo el tiempo y tuve que estar muy concentrada en lo que estaba haciendo para que no me alcanzara. Fue un combate muy intenso. Sin duda, me ha hecho superar mis propios límites", admitió Grémaud.

Durante toda la mañana, la batalla fue un pulso a dos entre ambas, distanciando a las competidoras.

"Me parece bastante gracioso que en los dos últimos Juegos Olímpicos hayamos estado separadas por menos de medio punto. Esto prueba el crecimiento del esquí femenino freestyle y es muy especial formar parte de esto", estimó Gu, nacida y crecida en San Francisco, pero optó para el deporte por China, el país de origen de su madre.

"A veces siento como si tuviera que sostener sobre mis hombros el peso de dos países. Solo quiero esquiar más allá de todo eso, dar lo mejor de mí misma y seguir enamorada de este deporte. Eso es lo que realmente me importa", aseguró.

La canadiense Megan Oldham (76.46) completó el podio a más de diez puntos de la medalla de plata.

En los Juegos de Pekín 2022, siendo todavía adolescente, Eileen Gu se convirtió en la primera esquiadora acrobática en conseguir tres medallas en los mismos Juegos: oro en big air y halfpipe, además de una plata en slopestyle, donde acabó también detrás de Grémaud.

Gu, toda una celebridad en China y también modelo publicitaria, tendrá que reponerse pronto. El sábado tiene las clasificaciones de big air y la próxima semana afrontará su última prueba en estos Juegos, el halfpipe.