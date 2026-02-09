La suiza Grémaud deja sin oro olímpico a la estrella Eileen Gu en 'slopestyle'

Al término de un duelo de altos vuelos en Livigno, la suiza Mathilde Grémaud superó, como en la edición de Pekín 2022, a la superestrella china Eileen Gu y revalidó este lunes su título olímpico de esquí acrobático 'slopestyle'.

Vestida por completo de negro, Grémaud privó a Gu de la posibilidad de convertirse en la primera esquiadora freestyle en colgarse tres medallas de oro en la misma edición de los Juegos Olímpicos, firmando un segundo paso impresionante (86,96 puntos).

Gu, que había comenzado poniéndose líder del concurso con su explosividad (86,58), falló en las recepciones sobre el raíl en los dos últimos intentos, un problema que ya tuvo en las clasificaciones del sábado.

Durante toda la mañana, la batalla fue un pulso a dos entre ambas, distanciando a las competidoras.

La canadiense Megan Oldham (76,46) completó el podio a más de diez puntos de la medalla de plata.

En los Juegos de Pekín 2022, siendo todavía adolescente, Eileen Gu se convirtió en la primera esquiadora acrobática en conseguir tres medallas en los mismos Juegos: oro en 'big air' y 'halfpipe', además de una plata en 'slopestyle', donde acabó también detrás de Grémaud.

Gu, toda una celebridad en China y también modelo publicitaria, tendrá que reponerse pronto. El sábado tiene las clasificaciones de 'big air' y la próxima semana afrontará su última prueba en estos Juegos, el 'halfpipe'.