La suiza Kambundji sorprende con el título mundial de 100 m vallas

Ante la sorpresa general, la suiza Ditaji Kambundji se coronó nueva campeona del mundo de 100 metros vallas, este lunes en Tokio.

Kambundji, que llegaba al Mundial apenas como la decimotercera mejor de esta temporada, consiguió un tiempo de 12 segundos y 24 centésimas, que le permitió establecer un nuevo récord de su país.

Añade este oro a un palmarés donde sus principales éxitos hasta ahora eran la plata mundial indoor del pasado marzo y dos preseas en Europeos (plata en 2024, bronce en 2022).

La explumarquista mundial nigeriana Tobi Amusan se quedó con la plata (12,29), mientras que el bronce fue para la estadounidense Grace Stark (12,34).

La campeona olímpica estadounidense Masai Russell fue la decepción de la final al quedarse con la "medalla de chocolate", en la cuarta posición, con un tiempo de 12,44.

