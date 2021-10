La Superheroína del Cómic de la Directora y Estrella de “On My Block” Paula Garcés Llega a PlayStation®4 y Xbox One de la Mano de Digiart Interactive

BURBANK, California--(BUSINESS WIRE)--oct. 12, 2021--

Digiart Interactive anunció que Aluna: Sentinel of the Shards llegará pronto a PlayStation®4 y Xbox One. Este intrépido videojuego narrativo de rol de acción presenta a la semidiosa latina Aluna, personaje creado por la actriz, productora y directora Paula Garcés. El personaje que da nombre al título protagoniza una serie de cómics coescrita por los autores premiados de Assassin’s Creed y Batman: Arkham Origins.

“Originalmente creamos el personaje de Aluna para compensar la falta de representación o la representación errónea de las mujeres hispanas en la cultura pop”, afirma Garcés. “Saltó a la fama inmediatamente, así que lanzamos el cómic, y un videojuego era el siguiente paso lógico. La cultura latinoamericana tiene tanta variedad y profundidad; hay cientos de historias emocionantes por contar”.

En Aluna: Sentinel of the Shards, juegas como Aluna para defender un fragmento místico que contiene el poder de la tierra. Desde los cielos, unos fragmentos místicos caen sobre la tierra y desafían tanto el tiempo como el espacio. De niña, Aluna recibió el más poderoso de estos fragmentos, que contiene supuestamente el corazón de su madre, la diosa Pachamama. Las circunstancias fuerzan a Aluna a dejar su hogar, viajar al Nuevo Mundo y cumplir con su destino, pero una fuerza maligna también busca cumplir con el suyo. El pasado de Aluna guía su futuro, y sus enemigos harán todo lo posible para robar el fragmento y tomar control del mundo.

Acerca de Digiart Interactive Digiart Interactive es una editora y desarrolladora de videojuegos propiedad de una minoría con oficinas en Nueva York y en Los Ángeles. Contamos con un equipo creativo ecléctico y premiado proveniente de todas las facetas de la industria del entretenimiento para ayudar a lograr una experiencia de juego divertida para todos. https://digiartinteractive.com/

Acerca de Paula Garcés La actriz, productora y directora colomboestadounidense Paula Garcés regresa en la exitosa serie de comedia original de NETFLIX, ON MY BLOCK, en el papel de “Geny”, la madre pícara y amorosa en la temporada 4, y debuta como directora en la temporada final de la serie. Para obtener más información sobre el trabajo de Paula en televisión, cine y cultura popular, visita https://paulagarces.com/about-paula-garces/

