Los clubes de la Premier League han mantenido conversaciones privadas con la empresa 'A22', promotora de la Superliga, desde la histórica sentencia de la justicia europea de finales de 2023, algo que para el proyecto es "lógico y natural" porque es su "obligación saber lo que este cambio en la gobernanza en Europa podría significar para ellos".

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham fueron miembros fundadores del proyecto original de la Superliga en abril de 2021, pero se retiraron rápidamente ante las protestas de los aficionados y la presión de las autoridades futbolísticas y del Gobierno británico.

Los seis se distanciaron públicamente de los esfuerzos por lanzar una nueva competición a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el 21 de diciembre, pero Bernd Reichart insiste en que los clubes ingleses han dialogado con su organización desde entonces.

"Sí, por supuesto. Es un proceso absolutamente lógico y natural. Todo el mundo está tratando de hacerse una idea de lo que podría significar la sentencia, es la obligación profesional de los clubes saber lo que este cambio en la gobernanza de los clubes en Europa podría significar para ellos", replicó Reichart a la agencia de noticias 'PA' sobre si los equipos ingleses habían contactado con ellos.

Para el directivo, cree que la Superliga "es una gran oportunidad". "¿Por qué no debería todo el mundo echarle un vistazo de forma neutral y decidir qué es lo mejor para sus clubes, sus socios y sus aficionados? Somos conscientes de que clubes de toda Europa están inmersos en ese proceso y tratamos de asistirles y ayudarles", advirtió.

Reichart dijo que había clubes en Europa que habían declarado públicamente su apoyo a la UEFA y a sus competiciones existentes, pero que posteriormente han mantenido nuevas conversaciones con 'A22'. "Sigue existiendo una situación en la que (los clubes) odian recibir llamadas de la clase política cada vez que asoman la cabeza por la ventana", criticó.

"No hemos puesto una fecha límite, no hemos dicho 'Este barco zarpa ahora' y no hemos invitado a la gente a salir con declaraciones porque no queremos que (otros clubes) reciban luego llamadas diciendo 'Ahora tenéis que contrarrestar esa declaración que salió de vuestra liga nacional'", añadió el CEO de 'A22'.

Este insistió es que la Superliga "no es una iniciativa que intente dividir a la comunidad futbolística en dos partes". "Creo que es absolutamente justo y bueno que hablemos con esos clubes extraoficialmente, no a la luz del día, para que no se sientan presionados, para que realmente puedan contribuir y decidir", subrayó.

"En el Reino Unido sigue habiendo muchas ideas erróneas que hay que cuestionar y tenemos que explicarnos mejor, pero incluso el concepto de separarse, o invitar a los clubes a abandonar la Premier League, nunca fue la intención de esta iniciativa y nunca lo será", dejó claro el directivo alemán.

Reichart admitió igualmente que el concepto de Superliga "resonaba más fácilmente" entre los clubes de la Premier escocesa porque "se encuentran en una situación en la que sus ingresos televisivos nacionales, que es su principal base de ingresos, no hacen más que perder competitividad año tras año frente a ligas más grandes".

"Les encantaría estar más expuestos a un mercado único europeo más grande y unido que les ayude a retener su talento, realizar sus inversiones y seguir siendo competitivos. Es un razonamiento que está calando en los clubes escoceses con más facilidad que en los ingleses, que forman parte de la liga nacional más rica", remarcó el CEO de 'A22'.

Un tribunal de Madrid volverá a juzgar el caso de la Superliga este jueves, tras haber recibido las respuestas a las preguntas que formuló al TJCE sobre si las normas de la UEFA de 2021 que bloquearon la formación de la Superliga eran anticompetitivas.