"La supervivencia de Gaza está en juego", advierte la ONU

"La supervivencia de Gaza está en juego", advirtió el martes la ONU en un informe, en el que llama a la comunidad internacional a elaborar un "plan de recuperación integral" y a aportar ayuda de manera coordinada al territorio palestino.

Las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza "han socavado todos los pilares de la supervivencia (...) han deteriorado la gobernanza y han sumido a Gaza en un abismo creado por el ser humano", denunció ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en un informe.

"Ante esa destrucción sostenida y sistemática, cabe dudar de que Gaza pueda reconstituirse como espacio y sociedad habitables", señaló.

La guerra en Gaza se desencadenó por el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que resultó en la muerte de 1.221 personas.

La ofensiva de represalia de Israel en Gaza ha matado a más de 69.733 palestinos, según cifras del Ministerio de Salud del territorio palestino que la ONU considera fiables.

Según el informe de ONU Comercio y Desarrollo, la ofensiva militar de Israel ha llevado al territorio palestino de una situación de subdesarrollo "a una situación de ruina absoluta".

La ONU estima que se necesitan 70.000 millones de dólares para reconstruir Gaza.

"Si se es optimista y se supone que una gran afluencia de ayuda exterior (...) Gaza tardará varias décadas en volver a los niveles de bienestar anteriores a octubre de 2023", indicó en el informe.

ONU Comercio y Desarrollo exhortó a adoptar "un plan de recuperación integral" con "ayuda internacional coordinada, el restablecimiento de las transferencias fiscales y medidas para aliviar las restricciones al comercio, la circulación y la inversión".

Esta agencia llamó a instaurar un programa de ingreso básico universal de emergencia en Gaza que prevería "un pago mensual suficiente para cubrir las necesidades esenciales y asegurar de ese modo la subsistencia de todos los habitantes".

