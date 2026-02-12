La surcoreana Gaon Choi arrebata el oro olímpico a Chloe Kim en snowboard halfpipe

Sorpresa en el snowboard halfpipe: la estadounidense Chloe Kim, gran estrella de este deporte y que aspiraba a un tercer oro olímpico seguido, fue superada en la última manga por la surcoreana Gaon Choi, este jueves en Livigno

Cuando Kim iba primera y parecía destinada a la victoria, Gaon Choi, que en su primer intento tuvo una fuerte caída que requirió la intervención médica, hizo un tercer run espectacular (90,25 puntos) para superar a Chloe Kim (88,00), plata, mientras que el bronce fue para la japonesa Mitsuki Ono (85,00)

La veterana española Queralt Castellet, subcampeona olímpica hace cuatro años en Pekín 2022, no tuvo acierto en ninguno de sus tres pasos y con uno mejor puntuado –el tercero, en el que se desequilibró en el último momento– de 33,50 se quedó en décima posición entre las doce finalistas