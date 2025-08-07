La Swing Machine Orchestra llenará de música de los años 30 los jardines de Santo Domingo de Salamanca este sábado
El programa cultural 'Salamanca Plazas y patios' continúa este sábado a las 22.30 horas en los Jardines de Santo Domingo con el concierto de la Swing Machine Orchestra, una propuesta única y genuina con músicos y bailarines de diferentes procedencias - Cuba, Honduras, Italia, Argentina y España - para bailar al ritmo frenético de los años 30. El nuevo espectáculo de Swing Machine Orchestra, 'Melodías prohibidas', rinde homenaje a aquellas agrupaciones musicales que interpretaban los éxitos americanos de los años 20-40. Esta propuesta sumerge al espectador en ese momento histórico único, haciendo sonar aquellas mezclas disimuladas de músicas extranjeras disfrazadas de "fandango-swing", "pasodoble-fox- trot", "bolero-jazz" y otras genialidades musicales que de otra manera no hubieran visto la luz. Con este espectáculo quieren recuperar la época dorada de la música en la que todo un plantel de grandes orquestas, que competían entre sí, aderezaba el crecimiento económico de las principales ciudades españolas.
