La Tanzania de Gamondi logra pase histórico en la CAN, Senegal también avanza

Tanzania, dirigida por el entrenador argentino Miguel Gamondi, superó este martes la primera fase de la Copa de África de Naciones (CAN) por primera vez en su historia, 45 años después de su estreno en la competición en 1980, mientras que Senegal, una de las favoritas, también selló su boleto a octavos.

El éxito de los tanzanos llegó gracias a un empate 1-1 ante Túnez en Rabat.

Ismael Gharbi había adelantado a Túnez en el 43 de penal y en el inicio de la segunda mitad, en el 48, Feisal Salum estableció el 1-1 definitivo en el marcador, en este partido de la tercera y última jornada del grupo C.

Con 2 puntos (dos empates, una derrota), los tanzanos acabaron terceros del mismo y avanzaron como uno de los cuatro mejores terceros de los seis grupos.

Tanzania, que en octavos tendrá un duro desafío ante el anfitrión Marruecos, nunca en su historia ganó un partido en la principal competición africana, pero en cualquier caso esta clasificación es ya un éxito para el equipo y para su seleccionador argentino de 59 años, Miguel Ángel Gamondi, con amplia experiencia en el fútbol africano y nombrado a principios de noviembre de cara a este torneo.

Túnez también se clasificó, en su caso como segundo del grupo con 4 puntos, en una llave donde Nigeria, ya clasificada desde la segunda jornada, terminó esta ronda a lo grande, sellando un tercer triunfo en tres partidos (9 puntos) al vencer 3-1 a Uganda, que quedó colista y eliminada.

La figura nigeriana en este partido fue Raphael Onyedika, que firmó un doblete.

- Con autoridad -

El otro grupo en decidirse este martes fue el D y allí Senegal y República Democrática del Congo, ambas en situación favorable, sellaron su pase con sendos triunfos 3-0 contra Benín y Botsuana.

Los senegaleses son uno de los grandes favoritos al título pero habían llegado a la tercera jornada sin el pase matemático.

Desde el principio los Leones de la Teranga fueron superiores a su rival y se llevaron la victoria con goles de Abdoulaye Seck (38'), Abdou Diallo (62') y Iliman Ndiaye (90+7').

Gracias a su triunfo, Senegal fue líder de grupo y evitó así un posible duelo explosivo en octavos contra Argelia, otro de los pesos pesados del continente.

En la victoria de la RD Congo, la figura fue Gael Kakuta, autor de un doblete.

Su rival, Botsuana, quedó eliminado sin puntuar, mientras que Benín (3 puntos), el equipo derrotado por Senegal en esta tercera jornada, se clasificó a octavos como uno de los cuatro mejores terceros.

-- Resultados del martes en la 3ª jornada de la fase de grupos de la CAN 2025:

- Grupo C:

Tanzania - Túnez 1 - 1

Uganda - Nigeria 1 - 3

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nigeria 9 3 3 0 0 8 4 4 - CLASIFICADO

2. Túnez 4 3 1 1 1 6 5 1 - CLASIFICADO

3. Tanzania 2 3 0 2 1 3 4 -1 - CLASIFICADO

4. Uganda 1 3 0 1 2 3 7 -4 - ELIMINADO

- Grupo D:

Botsuana - RD Congo 0 - 3

Benín - Senegal 0 - 3

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Senegal 7 3 2 1 0 7 1 6 - CLASIFICADO

2. RD Congo 7 3 2 1 0 5 1 4 - CLASIFICADO

3. Benín 3 3 1 0 2 1 4 -3 - CLASIFICADO

4. Botsuana 0 3 0 0 3 0 7 -7 - ELIMINADO