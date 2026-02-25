La tasa arancelaria estadounidense alcanzará el 15% o más para algunos países, según Washington

WASHINGTON, 25 feb (Reuters) -

La tasa arancelaria estadounidense para algunos países aumentará hasta el 15% o más desde el 10% recientemente impuesto, dijo el miércoles el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sin nombrar a ningún socio comercial específico, ni dar más detalles.

"En este momento, tenemos un arancel del 10%. Subirá al 15% para algunos y puede que a más para otros, y creo que estará en línea con los tipos de aranceles que hemos estado viendo", dijo Greer en una entrevista en Fox Business Network. (Información de Susan Heavey y David Lawder; edición de Daphne Psaledakis; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)