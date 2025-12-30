La tasa de ahorro de los hogares cae al 12% en el tercer trimestre, la menor en casi dos años
MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) -
Los hogares españoles situaron en el tercer trimestre su tasa de ahorro, en valores desestacionalizados, en el 12% de su renta disponible bruta, tasa una décima inferior a la registrada en el trimestre previo y 1,1 puntos por debajo de la del mismo periodo de 2024, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Esta tasa del 12% es la menor desde el cuarto trimestre de 2023 (11,6%) dentro de la serie ajustada.
Sin desestacionalizar los datos, los hogares presentaron en el tercer trimestre una tasa de ahorro del 4,6% de su renta disponible bruta, frente al 6% del mismo trimestre del año anterior.
De esta forma, y una vez tenido en cuenta el saldo de transferencias de capital del sector, los hogares registraron una necesidad de financiación de US$7.537 millones (frente a los US$3.588 millones de necesidad de financiación estimados para el mismo trimestre de 2024).
