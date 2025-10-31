La tasa de desempleo brasileña se mantiene en mínimos históricos en el último trimestre

SAO PAULO, 31 oct (Reuters) - La tasa de desempleo de Brasil se mantuvo en un mínimo histórico del 5,6% en los tres meses transcurridos hasta septiembre, mostraron el viernes los datos del IBGE, en línea con las expectativas.

El mercado laboral de la mayor economía de América Latina está mostrando resistencia a pesar de las elevadas tasas de interés. La tasa de desempleo de Brasil, que los economistas encuestados por Reuters esperaban en el 5,5%, cayó desde el 5,8% del trimestre anterior.

La población desempleada de Brasil ha caído a 6,045 millones, su nivel más bajo desde que comenzó la serie histórica en 2012, dijo el IBGE en un comunicado.

La directora de la encuesta, Adriana Beringuy, dijo que espera que el descenso continúe durante 2025 debido a los recientes altos niveles de empleo.

El Ministerio del Trabajo de Brasil informó el jueves de la creación de 213.002 empleos formales netos en septiembre, la cifra más alta desde abril, y por encima de los 180.750 esperados por economistas en un sondeo de Reuters.

El dinamismo del mercado laboral ha suscitado preocupación entre las autoridades del Banco Central, que en su última decisión de política monetaria indicaron que las tasas de interés se mantendrán sin cambios durante un periodo prolongado.

La tasa de referencia Selic de Brasil se ha mantenido estable en el 15%, su nivel más alto en casi 20 años, desde julio, cuando el Banco Central puso fin a un agresivo ciclo de ajuste que la incrementó en 450 puntos básicos en un esfuerzo por frenar la inflación. (Reporte de Isabel Teles; Editado en Español por Ricardo Figueroa)