La tasa de desempleo de Brasil cayó hasta el 5,6% en el segundo trimestre, la más baja desde 2012

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

La tasa de desempleo de Brasil descendió hasta el 5,6% en el segundo trimestre del ejercicio, en niveles que no se veían desde 2012, según los datos divulgados por la Encuesta Nacional Continua por Muestreo de Hogares (PNAD), publicada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Entre abril y junio, la población desempleada se redujo hasta los 6,118 millones de personas, la cifra más baja desde el último trimestre de 2013, mientras que la población ocupada alcanzó un nuevo récord al situarse en los 102,4 millones.

Por su parte, la tasa de empleo se mantuvo en un máximo histórico del 58,8% y el número de personas con empleo formal también alcanzó máximos al alcanzar los 39,1 millones. "Estos datos refuerzan el momento positivo del mercado de trabajo, con crecimiento del empleo y reducción de la subutilización laboral, es decir, un mercado de trabajo más activo", explicó el analista del IBGE, William Kratochwill.

Este aumento del empleo fue impulsado por los sectores de la agricultura, ganadería, producción forestal, pesca y acuicultura (2,8%), el ámbito de la información, comunicación y actividades financieras, inmobiliarias, profesionales y administrativas (2%), y la administración pública, defensa, seguridad social, educación, salud humana y servicios sociales (2,8%).

Respecto al mismo trimestre del año anterior, las mayores subidas de empleo se concentraron en la industria general (4,6%), comercio, reparación de vehículos de motor y motocicletas (2,1%), transporte, almacenamiento y correo (6,5%), información y actividades financieras e inmobiliarias (3,8%) y administración pública (3,7%).

Además, la tasa de empleo informal alcanzó el 37,8%, ligeramente por debajo del 38% registrado en el primer trimestre del año y también por debajo del 38,7% del mismo período del año anterior. Sin embargo, el número total de trabajadores sin empleo formal aumentó hasta los 38,8 millones de personas, tres décimas por encima del trimestre anterior y dos décimas en comparación con el año anterior.

Por tipología, el número de empleados del sector privado con contratos formales alcanzó un máximo histórico al situarse en los 39,1 millones, lo que supone un crecimiento del 3,5% respecto al mismo período del año anterior, mientras que los trabajadores por cuenta propia aumentaron un 1,9% hasta los 25,9 millones y los empleados del sector privado sin contratos formales se mantuvo estable hasta los 13,5 millones.