La tasa de desempleo de Chile desciende tres décimas entre junio y agosto, hasta el 8,6% interanual

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

La tasa de desempleo de Chile se ha ubicado en el 8,6% interanual durante el trimestre junio-agosto de 2025, lo que supone un descenso de tres décimas frente al mismo período del año anterior, según los datos divulgados este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La institución explica que esta reducción del desempleo responde al alza de la fuerza de trabajo en un 0,9%, menor a la presentada por las personas ocupadas (1,3%).

Por su parte, la tasa de participación se situó en el 61,8%, sin variación respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que la tasa de ocupación se ubicó en el 56,5% tras crecer dos décimas interanualmente.

Por género, la tasa de desempleo de las mujeres descendió una décima, hasta el 9,3%, por el aumento del 1,2% de la fuerza de trabajo. En los hombres, la tasa de desempleo fue del 8%, cinco décimas por debajo del mismo período de hace un año, por el incremento del 0,7% de la fuerza de trabajo.

Respecto al sector económico, la expansión de la población ocupada se vio influida principalmente por actividades de salud (7,6%), industria manufacturera (5,7%) y comunicaciones (22,8%).

Asimismo, la tasa de ocupación informal descendió un 0,4%, hasta ubicarse en el 26% en el trimestre entre junio y agosto, con una mayor incidencia en los servicios administrativos y de apoyo (13,7%) y menor en comercio (-3,9%).