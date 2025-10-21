La tasa de desempleo de Finlandia se mantuvo entre las más altas de la UE en septiembre

HELSINKI, 21 oct (Reuters) - El desempleo en Finlandia, país miembro de la zona euro, se estabilizó en el 9,9% en septiembre, según mostraron el martes los datos de la oficina de estadística, en un momento en que el país nórdico lucha contra una de las tasas de paro más altas de la Unión Europea.

La economía finlandesa se ha visto duramente afectada por las turbulencias económicas mundiales y la incertidumbre derivada de la guerra en Ucrania, mientras que las medidas de austeridad y los recortes del gasto de su gobierno para contener el déficit público han mermado el crecimiento y han provocado despidos.

La tasa de desempleo de agosto se situó inicialmente en el 10%, pero el martes se revisó a la baja hasta el 9,9%, en línea con la cifra de septiembre y manteniéndose en su nivel más alto en al menos 15 años, según Statistics Finland.

La tasa de desempleo no ajustada del tercer trimestre bajó al 9,2% desde el 10,2% del trimestre anterior, pero se situó por encima del 7,8% registrado en el mismo trimestre del año anterior, según los datos de Statistics Finland.

En el segundo trimestre, en la zona euro solo España registró una tasa de desempleo superior a la de Finlandia.

En España, el número de personas registradas como desempleadas descendió levemente en septiembre, una tendencia inusual ya que normalmente aumenta tras la ajetreada temporada turística de verano, lo que sugiere que el desempleo podría haber seguido descendiendo en el conjunto del tercer trimestre.

Los datos mensuales de desempleo entre 15 y 74 años se ajustaron en función de las variaciones estacionales y aleatorias, según Statistics Finland.

(Reporte de Anne Kauranen en Helsinki; reporte adicional de Emma González Pinedo en Madrid; editado en español por Carlos Serrano)