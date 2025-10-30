La tasa de desempleo de la zona euro se mantiene estable en septiembre

La tasa de desempleo en la zona euro se mantuvo estable en septiembre, en 6,3%, la misma cifra que el mes anterior, anunció el jueves la agencia europea de estadística Eurostat.

Tampoco ha variado con respecto al año anterior, precisó el organismo.

En cambio, en la Unión Europea (UE), este índice aumentó ligeramente al 6%, frente al 5,9% de agosto, cercano a su mínimo histórico.

Eurostat estima que 13,24 millones de personas estaban desempleadas en la UE en septiembre, de las cuales 11 millones en la zona euro.

En Francia, la tasa de desempleo registró un ligero aumento en septiembre hasta el 7,6%, frente al 7,5% del mes previo, según los datos armonizados de la agencia.

Este nivel sigue siendo superior al de sus dos grandes vecinos, Alemania (3,9% frente al 3,7%) e Italia (6,1% frente al 6%).

Dentro del bloque europeo, las tasas más bajas se observaron en Eslovenia, con un 3,1% (frente al 2,9% de agosto), y en Malta, con un 3%, un ligero aumento con respecto al 2,9% del mes anterior.

Las más altas se registraron en España (10,5% frente al 10,3% en agosto), Finlandia (9,8% frente al 9,7%) y Suecia (8,7%, sin cambios).

ob/jca/mmy/pc