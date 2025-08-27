La tasa de desempleo de República Dominicana cayó hasta el 5% en el segundo trimestre, tres décimas menos

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

La tasa de desempleo de República Dominicana se redujo hasta situarse en el 6% en el segundo trimestre de 2025, lo que supone una disminución de tres décimas respecto al mismo período del año anterior. Según los datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), divulgados por el Banco Central de la República Dominicana, el total de ocupados de la economía, incluyendo los formales y los informales, se ubicó en los 5.123.548 trabajadores tras experimentar un incremento de 121.164 nuevos ocupados entre abril y junio.

Más de tres cuartas partes (el 82,5% del total) de los ocupados corresponden a población joven de entre 15 y 39 años. Asimismo, unos 86.532 nuevos empleos fueron desempeñados por personas con estudios universitarios, que equivalen al 71,4% del total generado. Respecto al género, los hombres sumaron 78.440 trabajadores, mientras que las mujeres registraron un aumento en 42.724 empleos.

Por otra parte, la tasa de ocupación se mantuvo en el 62,8% en el segundo trimestre del ejercicio, la cifra más alta de la serie y un punto porcentual por encima del mismo período de 2024. Por tipología, los ocupados formales aumentaron en 164.598 personas y los informales disminuyeron en 43.434 trabajadores. Así, la tasa de informalidad se situó en el 54% de la población ocupada entre abril y junio, un 2,2% menos que hace un año.