La tasa de desempleo en Brasil alcanza un mínimo histórico a pesar de altas tasas de interés

SAO PAULO, 30 ene (Reuters) - La tasa de desempleo de Brasil cayó a un mínimo histórico en los tres meses hasta diciembre, según datos oficiales publicados el viernes, a pesar de que los costos de financiación se encuentran en su nivel más alto en casi 20 años.

* La tasa de desempleo alcanzó el 5,1% en el periodo comprendido entre octubre y diciembre, informó el viernes la agencia de estadísticas IBGE, coincidiendo con las expectativas de los economistas encuestados por Reuters.

* Esto supone un descenso con respecto al 5,6% del trimestre anterior.

* El banco central de Brasil señaló a principios de esta semana que, aunque algunos indicadores han mostrado signos de moderación, el mercado laboral sigue siendo resistente, mientras las tasas de interés se mantienen en el 15%.

* Los economistas prevén que el mercado laboral se mantenga fuerte a corto plazo, pero se enfríe más adelante, presionado por los elevados costos de financiación.

* "Es probable que el desempleo se mantenga cerca de mínimos históricos a principios de 2026... pero el menor crecimiento, las condiciones financieras aún restrictivas y la disminución del apoyo fiscal lastrarán la contratación", afirmó Andrés Abadia, economista jefe para Latinoamérica de Pantheon Macroeconomics.

(Reporte de Isabel Teles; edición de Gabriel Araujo. Editado en Español por Ricardo Figueroa)