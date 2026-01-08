La tasa de homicidios en México cae a su menor nivel en 10 años

La tasa de homicidios cayó el año pasado en México a su menor nivel en una década, mientras que el delito de extorsión experimentó un aumento con respecto a 2024, informó este jueves el gobierno.

El índice de homicidio doloso por cada 100.000 habitantes se ubicó el año pasado en 17,5, el número más bajo desde 2015, cuando fue de 17, según un reporte de la Secretaría de Seguridad presentado durante la conferencia matinal de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El número de asesinatos también experimentó una baja de 28,5% en diciembre del año pasado con respecto al mismo mes del 2024, según la comparación entre el promedio diario de homicidios por mes a nivel nacional.

Dicha cifra pasó de 73,3 homicidios en diciembre de 2024 a 52,4 en el mismo mes del año pasado, según el gobierno.

El dato representa además una baja del 40% con respecto al promedio diario de homicidios de septiembre del 2024 (86,9), último mes del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, destacó Sheinbaum.

"Esto significa 34 homicidios diarios menos y es el número más bajo desde 2016. Este es el resultado de una estrategia de seguridad que va dando resultados", subrayó la mandataria izquierdista.

La reducción responde a una caída de los asesinatos en estados con fuerte presencia de grupos del crimen organizado, como Guanajuato (centro), Sinaloa y Baja California (noroeste), detalló Marcela Figueroa, funcionaria de la secretaría de Seguridad.

En contraste, la extorsión subió 2,3% en 2025 frente al año anterior y se convirtió en el único de los llamados "delitos de alto impacto", que incluyen secuestro, feminicidio y robo con violencia, en registrar un aumento.

Al respecto, Sheinbaum afirmó que este año espera impulsar la aprobación de leyes que permitan perseguir y castigar este crimen con mayor eficacia.

"Uno de los grandes objetivos en 2026 es reducir de manera significativa el delito de extorsión, que afecta a muchas familias de distintos niveles económicos", agregó.

En México, las bandas dedicadas al narcotráfico han extendido sus actividades a la extorsión de empresarios, agricultores y comerciantes grandes y pequeños.

Los productores o comerciantes de alimentos son obligados a pagar una "cuota" para que los criminales les permitan realizar sus actividades.