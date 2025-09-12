La tasa de inflación de Francia se modera al 0,8% en agosto y encadena siete meses seguidos por debajo del 1%

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

La tasa de inflación armonizada de Francia, usada por Eurostat para elaborar sus estadísticas, se ha situado en agosto en el 0,8% interanual, una décima inferior al dato de julio y séptimo mes consecutivo por debajo del umbral del 1%. De su lado, la tasa de inflación calculada mediante estándares nacionales se moderó en el octavo mes del año al 0,9% desde el 1% del mes anterior.

Según la información difundida este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Insee), el precio de los alimentos subió un 1,6% interanual, sin cambios desde julio, mientras que el coste de la energía se abarató un 6,2%, después de haber caído un 7,2% el mes anterior.

Sin embargo, el precio de los servicios ha registrado en agosto una subida del 2,1%, equivalente a una desaceleración de cuatro décimas en comparación con el alza observado en julio. El importe de los productos industriales bajó un 0,3% desde el retroceso previo del 0,2%.