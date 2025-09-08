LA NACION

La tasa de inflación de la OCDE cayó en julio una décima, hasta el 4,1%

Economía: La tasa de inflación de la OCDE cayó en julio una décima, hasta el 4,1%.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La tasa de inflación de la OCDE cayó en julio una décima, hasta el 4,1%
La tasa de inflación de la OCDE cayó en julio una décima, hasta el 4,1%

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

La tasa de inflación interanual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se situó el pasado mes de julio en el 4,1%, una décima menos que lo registrado en junio. La OCDE ha indicado que, en el séptimo mes del año, el coste de los alimentos cayó una décima, hasta el 4,5%, mientras que la factura energética se encareció un 0,3%, seis décimas menos que en junio. Así, al excluir del cálculo el impacto del precio de los víveres y la energía, la tasa de inflación subyacente retrocedió en julio al 4,4%, una décima menos.

Entre los países de la OCDE, el dato de inflación disminuyó en 12 de los 38 miembros del think tank de las economías avanzadas, aumentó en diez y se mantuvo estable o prácticamente estable en 16.

En cuanto a la eurozona, el IPC armonizado permaneció en julio en el 2% por segundo mes consecutivo, al tiempo que la media del G7 se mantuvo invariable en el 2,6%.

LA NACION
Más leídas
  1. La decisión de McLaren que desató una ola de abucheos para Norris en Monza
    1

    La determinación de McLaren en el Gran Premio de Italia que desató una ola de abucheos para Lando Norris

  2. Cómo le fue en su distrito a cada uno de los 135 intendentes bonaerenses
    2

    Resultados de la elección en Buenos Aires: cómo le fue a cada uno de de los 135 intendentes de la provincia

  3. Los escándalos de corrupción afectaron al Gobierno en toda la provincia
    3

    Elecciones en Buenos Aires: los escándalos de corrupción afectaron al Gobierno

  4. Cuáles son las razones del tsunami político que amenazan al plan económico
    4

    Cuáles son las razones del tsunami político que amenazan al plan económico

Cargando banners ...