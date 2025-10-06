La tasa de inflación de la OCDE se mantuvo en agosto en el 4,1% pese al alza de los alimentos y la energía

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

La tasa de inflación interanual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se situó el pasado mes de agosto en el 4,1%, sin cambios por segundo mes consecutivo. La OCDE ha indicado que el coste de los alimentos subió medio punto, hasta el 5%, su mayor nivel desde febrero de 2024. Después, la factura energética se encareció en agosto un 0,7%, cuatro décimas más que en julio. Así, al excluir del cálculo el impacto del precio de los víveres y la energía, la tasa de inflación subyacente retrocedió en agosto al 4,3%, una décima menos.

Entre los países de la OCDE, el dato de inflación disminuyó en 13 de los 38 miembros del 'think tank' de las economías avanzadas, aumentó en 15 y se mantuvo estable o prácticamente estable en diez.

En cuanto a la eurozona, el IPC armonizado permaneció en agosto en el 2% por tercer mes seguido, al tiempo que la media del G7 repuntó una décima, al 2,7%.