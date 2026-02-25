La tasa de natalidad de Corea del Sur, la más baja del mundo, vuelve a aumentar en 2025

Por Jihoon Lee

SEÚL, 25 feb (Reuters) -

La tasa de natalidad de Corea del Sur aumentó por segundo año consecutivo en 2025, según datos del Gobierno publicados ‌el miércoles, lo que es una ‌nueva ⁠señal de que un país que lleva casi una década con una crisis demográfica podría estar empezando a remontar.

La tasa de fertilidad total de Corea del Sur, es decir, el número medio de ​hijos que ⁠se espera ⁠que tenga una mujer durante su vida reproductiva, se situó en 0,80 en 2025, frente a 0,75 en 2024, ​según datos preliminares del Ministerio de Datos y Estadísticas.

Los nuevos nacimientos comenzaron a repuntar en 2024 gracias al ‌impulso posterior a la pandemia y a las políticas gubernamentales, tras ​ocho años consecutivos de descensos que llevaron a Corea ​del Sur a registrar la tasa de natalidad más baja del mundo, con 0,72 en 2023, un periodo marcado por el aumento vertiginoso de los precios de la vivienda y una mayor participación económica de las mujeres.

En 2025 se registraron 5,0 nuevos nacimientos por cada 1.000 habitantes, frente a los 4,7 de 2024. En comparación, la tasa fue de 5,6 en China ​el año pasado, 4,6 en Taiwán el año pasado y 5,7 en Japón en 2024, donde la tendencia sigue siendo a la baja.

El ritmo de ⁠la recuperación es más rápido que la proyección optimista del Gobierno, que preveía un 0,75 en 2025 y un 0,80 en 2026, y que ‌pronostica que la tasa de fertilidad total superará el 1,0 por mujer en 2031.

Los matrimonios, un indicador adelantado de los nuevos nacimientos con un desfase de uno a dos años, aumentaron un 8,1% en 2025, tras un aumento récord del 14,8% en 2024.

"Lo más importante es que los matrimonios están aumentando mucho, de forma acumulativa", dijo Park Hyun-jung, representante del ministerio, en una rueda de prensa, señalando el mayor número de personas de entre 30 y 39 años y los ‌cambios en las actitudes sociales.

El aumento más pronunciado de los nuevos nacimientos se produjo en la capital, con una tasa ⁠de fertilidad en Seúl del 0,63, un 8,9% más que el 0,58 de 2024, aunque sigue siendo la más ‌baja de todo el país.

Shin Kyung-ah, profesora de sociología de la Universidad de Hallym, dijo ⁠que los datos debían analizarse con más detenimiento debido a efectos estadísticos como ⁠los cambios en la composición de la población.

"Aun así, es significativo como indicador que sugiere cambios positivos, lo que, al menos indirectamente, también contribuirá a que la gente se muestre más positiva respecto a tener un hijo", dijo Shin.

En una encuesta gubernamental bienal realizada en 2024, el 52,5% de los surcoreanos expresó opiniones positivas sobre el matrimonio, frente al 50,1% ‌en 2022. El número medio de hijos que la ​gente deseaba tener idealmente era de 1,89.

El año pasado, los nuevos nacimientos aumentaron un 6,8%, hasta alcanzar los 254.457, el mayor aumento porcentual desde 2007, mientras que las muertes aumentaron un 1,3%, hasta alcanzar las 363.389, lo que provocó una disminución natural de la población por sexto año consecutivo.

(Información ‌de Jihoon Lee; edición de Ed Davies y Lincoln Feast; edición en español de María Bayarri Cárdenas)