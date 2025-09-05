La tasa de paro de Costa Rica se situó en el 6,7% en el segundo trimestre de 2025

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

La tasa de desempleo de Costa Rica se ubicó en el 6,7% en el segundo trimestre de 2025, por debajo del 7,5% registrado en el primer trimestre del ejercicio. Según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la población desempleada se estimó en 153.000 personas, de las cuales 85.000 son hombres y 69.000 son mujeres. Respecto a la población ocupada nacional, se mantuvo sin variación en comparación con el mismo período del año anterior en los 2,14 millones de personas, compuesta por 1,33 millones de hombres y 816.000 mujeres. Además, la tasa neta de participación laboral se redujo en 2,7 puntos porcentuales a nivel nacional hasta situarse en el 53,9%. La mayor parte, un 66,2%, corresponde a hombres y el resto, un 41,6%, a las mujeres. La población en la fuerza de trabajo nacional se redujo hasta los 2,29 millones de personas. De ellos, unos 1,41 millones son hombres y 885.000 son mujeres. Este indicador registró una disminución de 86.000 personas a nivel nacional.