La tasa de paro de la eurozona cayó al 6,2% en julio, mientras que la de España se mantuvo en el 10,4%

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

La tasa de paro de la eurozona bajó una décima en julio, hasta el 6,2%, mientras que la de la Unión Europea también se redujo en otra décima para quedarse en el 5,9%, según muestran los datos publicados por Eurostat, que han colocado a España como el país con mayor nivel de desempleo entre los Veintisiete tras repetir por segundo mes consecutivo con un 10,4%.

Los datos de la oficina estadística comunitaria han indicado que un total de 13,025 millones de personas carecieron de empleo en la UE durante el séptimo mes de 2025, de los que 10,805 millones se encontraban en la zona euro. Esto supone un descenso mensual de 165.000 desempleados en la UE y de 170.000 en la zona euro, al tiempo que, en comparación interanual, el desempleo disminuyó en 105.000 personas en los Veintisiete y en 161.000 en el área de la moneda común.

Las mayores tasas de paro dentro de la UE correspondieron a España, con un 10,4%; Finlandia, con un 9,9%; y Suecia, con un 8,9%. Por el contrario, las menores cifras se observaron en Malta, con un 2,6%; República Checa, con un 2,8%; y Eslovenia, con 2,9%.

En cuanto a los menores de 25 años, la tasa de paro cayó cuatro décimas en julio tanto en la UE como en la zona euro, hasta el 14,4% y el 13,9%, respectivamente. En términos absolutos, el número de jóvenes desempleados en la UE alcanzó los 2,801 millones de personas, de los que 2,175 millones residían en la eurozona.

En el caso de España, en julio se contabilizaron 2,587 millones de personas sin empleo. 437.000 tenían menos de 25 años. De esta forma, la tasa de paro juvenil española fue del 23,5%, la cuarta más alta del bloque comunitario, por detrás de Estonia, Suecia y Finlandia.