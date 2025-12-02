La tasa de paro de la eurozona sigue anclada en el 6,4%, con España (10,5%) a la cabeza del desempleo

MADRID, 2 Dic. 2025 (Europa Press)

La tasa de paro de la eurozona se mantuvo estable en octubre por sexto mes consecutivo en el 6,4%, mientras que la de la Unión Europea repitió también en el 6%, con España nuevamente como el país con mayor nivel de desempleo entre los Veintisiete, con un 10,5%, según los datos publicados este martes por Eurostat.

La oficina estadística europea estima que en el décimo mes de 2025 un total de 13,35 millones de personas carecían de empleo en la UE, de los que 11,03 millones se encontraban en la zona euro.

Esto supone un aumento mensual de 32.000 desempleados en la UE, pero un descenso de 13.000 en la zona euro, al tiempo que, en comparación con el mismo mes de 2024, el desempleo subió en 517.000 personas en los Veintisiete y en 308.000 en la región del euro.

Las mayores tasas de paro en la UE en noviembre correspondieron a España, con un 10,5%; Finlandia, con un 9,8%; y Suecia, con un 9%.

Por el contrario, las menores cifras se observaron en Malta, con un 3,1%; así como en Chequia y Polonia, con un 3,2% cada uno.

En cuanto a los menores de 25 años, la tasa de paro de la UE y de la zona euro se mantuvo estable en octubre en el 15,2% y el 14,8%, respectivamente. En términos absolutos, el número de jóvenes desempleados en la UE alcanzó los 2,96 millones, de los que 2,35 millones residían en la eurozona.

En el caso de España, en noviembre se contabilizaron 2,59 millones de personas sin empleo, de las cuales 479.000 eran menores de 25 años.

Así, el paro juvenil fue del 25,3%, la mayor tasa de la UE, por delante del 24,2% de Suecia y del 22% de Finlandia.