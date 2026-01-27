La tasa de paro trimestral de España cae por debajo del 10% por primera vez en 18 años

27 ene (Reuters) -

La tasa de paro en España cayó al 9,93% en el cuarto trimestre de 2025 desde el 10,45% de tres meses antes, según mostraron el martes los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la más baja en 18 años.

La tasa cayó por debajo del 10% por primera vez desde el primer trimestre de 2008, cuando se situó en el 9,6%, mostraron los datos del INE.

El sector privado aportó el 92% de los nuevos empleos creados en 2025, dijo el lunes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en un comunicado grabado en vídeo.

"Los datos muestran un mercado laboral más fuerte, más estable, con empleo de mayor calidad y que sienta una base sólida para seguir ampliando el bienestar de todos los ciudadanos", añadió Cuerpo.

