La tasa de suicidios en EE. UU. cayó en 2024 tras un repunte

NUEVA YORK (AP) — La tasa de suicidios en Estados Unidos disminuyó ligeramente el año pasado desde algunos de los niveles más altos jamás reportados, según sugieren datos preliminares. Los expertos dicen que es difícil saber exactamente por qué, o si la disminución continuará.

Se reportaron un poco más de 48.800 muertes por suicidio en 2024, según datos provisionales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, aproximadamente 500 menos que el año anterior.

La tasa general de suicidios cayó a 13,7 por cada 100.000 personas.

Los suicidios aumentaron durante casi dos décadas, salvo por una caída de dos años al comienzo de la pandemia del COVID-19. Luego volvieron a aumentar, a más de 14 por cada 100.000 desde 2021 hasta 2023.

Los expertos advierten que el suicidio —la décima causa principal de muerte en el país en 2024— es complicado y que los intentos pueden verse impulsados por una variedad de factores. Entre los contribuyentes se incluyen tasas más altas de depresión, disponibilidad limitada de servicios de salud mental y la disponibilidad de armas de fuego. Aproximadamente el 55% de todas las muertes por suicidio involucran armas de fuego, según datos del CDC.

Las tasas varían entre grupos de edad y ubicaciones. Por ejemplo, la tasa de suicidios para los estadounidenses a finales de la veintena y principios de la treintena cayó significativamente en 2024, pero se mantuvo bastante estable para otros grupos de edad. Y las tasas cayeron en algunos estados del sur y del medio oeste, pero no en el oeste montañoso.

“Hay mucho que investigar mientras comenzamos a pensar en lo que podría ser responsable de una posible disminución”, afirmó Katherine Keyes, profesora de salud pública de la Universidad de Columbia que estudia el suicidio.

Eso incluye entender “si esto es un punto en el radar” o el comienzo de una disminución prolongada, agregó.

Ha ayudado que algunos grandes sistemas de salud —incluido el administrado por el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos— hayan establecido programas para evaluar o identificar a personas en riesgo, dijo la doctora Christine Moutier, directora médica de la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio.

Otro posible contribuyente es una línea de crisis nacional de tres años que permite a cualquiera marcar 988 para comunicarse con un especialista en salud mental. Tiene una opción especial para veteranos militares, un grupo con mayor riesgo de suicidio.

Pero el gobierno de Donald Trump decidió el verano pasado eliminar una opción que conectaba a las personas que llamaban con una persona capacitada en apoyar a personas LGBTQ+ menores de 25 años, otro grupo en mayor riesgo.

“No creo que sea una buena señal que estemos eliminando programas diseñados para llegar a las personas de mayor riesgo”, expresó Keyes.

Los suicidios a menudo están infrarrepresentados, ya que algunas familias sienten vergüenza de que se inscriba la muerte de un ser querido como suicidio, dijo Alexandra Lord, historiadora de salud pública en el Museo Nacional de Historia Estadounidense, y eso probablemente sigue siendo cierto hasta cierto punto.

Pero Moutier dijo que hay menos estigma que en el pasado y que las personas están más dispuestas a buscar ayuda.

