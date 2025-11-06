La tasa hipotecaria a largo plazo en EEUU sube a 6,22% tras cuatro semanas de bajas consecutivas

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años en Estados Unidos subió por primera vez en cinco semanas después de haber caído a su nivel más bajo en más de un año la semana pasada.

La tasa promedio de hipotecas a largo plazo subió a 6,22% desde el 6,17% de la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, la tasa promediaba 6,79%.

La tasa promedio de la semana pasada fue la más baja desde el 3 de octubre de 2024, cuando era del 6,12%.

Los costos de los préstamos en hipotecas a tasa fija a 15 años, populares entre los propietarios que refinancian sus préstamos hipotecarios, también aumentaron esta semana. La tasa promedio subió a 5,5% desde el 5,41% de la semana pasada. Hace un año, era del 6%, según Freddie Mac.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, desde las decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés hasta las expectativas de los inversores del mercado de bonos sobre la economía y la inflación. Generalmente siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas utilizan como guía para fijar el precio de los préstamos hipotecarios.

El rendimiento a 10 años estaba en 4,09% al mediodía del jueves, bajando desde el 4,16% del miércoles.

Las tasas hipotecarias más bajas aumentan el poder adquisitivo de los compradores de viviendas y benefician a los propietarios ansiosos por refinanciar su préstamo hipotecario actual a una tasa más baja.

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años ha estado por encima del 6% desde septiembre de 2022, el año en que las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde mínimos históricos. El mercado de la vivienda ha estado en declive desde entonces.

Las ventas de viviendas previamente ocupadas cayeron el año pasado a su nivel más bajo en casi tres décadas. Las ventas han sido lentas este año, pero se aceleraron en septiembre a su ritmo más rápido desde febrero a medida que las tasas hipotecarias disminuyeron.

Las tasas hipotecarias comenzaron a disminuir en julio en el período previo a la decisión de la Reserva Federal en septiembre de reducir su tasa de interés principal por primera vez en un año en medio de la creciente preocupación por el mercado laboral.

La Fed redujo su tasa de interés clave nuevamente la semana pasada en un intento de ayudar a impulsar el tambaleante mercado laboral. Sin embargo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, advirtió que no hay garantía de que el banco central vuelva a reducirla en su reunión final de 2025 en diciembre.

La Fed también podría abstenerse de reducir las tasas si la inflación sube en medio del uso creciente de aranceles por parte de la administración Trump, ya que las tasas más bajas pueden empeorar la inflación.

Los inversores en bonos exigen mayores rendimientos mientras la inflación se mantenga elevada, por lo que si la inflación aumenta, eso podría traducirse en mayores rendimientos en el bono del Tesoro a 10 años, elevando las tasas hipotecarias.

El banco central no establece las tasas hipotecarias, e incluso cuando reduce sus tasas a corto plazo, eso no significa necesariamente que las tasas de los préstamos hipotecarios necesariamente disminuirán.

El otoño pasado, después de que la Fed redujo su tasa por primera vez en más de cuatro años, las tasas hipotecarias aumentaron, alcanzando finalmente un poco más del 7% en enero de este año. En ese momento, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años estaba subiendo hacia el 5%.

La reducción más amplia en las tasas ha ayudado a impulsar a los propietarios que compraron en los últimos años después de que las tasas subieron por encima del 6% a refinanciar su préstamo hipotecario a una tasa más baja.

Las tasas hipotecarias tendrían que caer por debajo del 6% para hacer que la refinanciación sea una opción atractiva para muchos propietarios. Esto se debe a que alrededor del 80% de las viviendas en Estados Unidos con una hipoteca tienen una tasa por debajo del 6% y el 53% tienen una tasa por debajo del 4%, según Realtor.com.

