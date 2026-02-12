La tecnología y el software arrastran a Wall Street a la baja

Por Twesha Dikshit y Purvi Agarwal

12 feb (Reuters) -

Los índices bursátiles estadounidenses caían el jueves debido a una nueva ola de ventas de acciones de software y tecnología, mientras que sólidos datos del mercado laboral moderaron las expectativas de una baja de las tasas de interés del banco central.

* Los temores a la disrupción provocada por la inteligencia artificial han agitado Wall Street este mes, afectando a sectores como el software, los servicios jurídicos y la gestión patrimonial; el transporte ha sido la última víctima.

* "La narrativa general en el mercado es qué sectores e industrias pueden aumentar su productividad gracias a las inversiones en IA y, por otro lado, qué industrias se verán afectadas por la IA", dijo Jack Herr, analista de inversiones principal de GuideStone Funds.

* "Consideramos que este es un año decisivo para la IA. Tenemos que empezar a ver algún rendimiento de las inversiones".

* Las acciones de software y corretaje cayeron bruscamente. El índice de software S&P 500

perdía un 2,7%, lo que borraba casi todas las ganancias obtenidas desde que se recuperó de una paliza de la semana pasada.

* Atlassian y Adobe caían más de un 2%. Intuit, Crowdstrike y Datadog descendían entre un 1% y un 3%.

* El Promedio Dow Jones de Transporte perdía un 5,4%, con la compañía de logística CH Robinson cayendo un 12%.

* Todas las acciones de los "Siete Magníficos" registraron descensos, con Apple

y Amazon anotando pérdidas de un 3,7% y un 3%, respectivamente.

* A las 1728 GMT, el índice S&P 500 perdía 70,45 puntos, o un 1,01%, a 6.871,02 unidades, mientras que el Nasdaq bajaba 320,78 puntos, o un 1,39%, a 22.745,69 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones caía 525,30 puntos, o un 1,05%, a 49.596,10 unidades.

(Reporte de Twesha Dikshit y Purvi Agarwal en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida)