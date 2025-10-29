La tecnológica china ZTE gana 644,2 millones de euros hasta septiembre, un 32,7% menos

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

El proveedor chino de equipos de telecomunicación, redes y teléfonos inteligentes ZTE obtuvo un beneficio neto atribuido de 5322 millones de yuanes (644,2 millones de euros) hasta septiembre, un 32,7% menos que lo contabilizado durante el mismo periodo del año anterior.

La compañía facturó 100.520 millones de yuanes (12.167 millones de euros), un 11,6% más.

La división de infraestructuras de ZTE estuvo sometida a una "presión significativa generalizada" por el descenso de este tipo de inversiones en China, aunque el desempeño en los mercados internacionales se anotó un "incremento importante".

Después, el sector gubernamental y empresarial mantuvo su impulso gracias a un aumento del 130% interanual en los ingresos, mientras que la unidad de consumo conservó un crecimiento estable.

ZTE ha explicado, también, que los ingresos del área informática crecieron un 180% hasta representar el 25% del total de la tecnológica.

Dentro de dicho segmento, destacó la mejora del 250% en la cifra de negocio de los servidores y almacenamientos, mientras que los ingresos procedentes de soluciones para centros de datos aumentaron un 120%.

Las rentas generadas por los dispositivos domésticos y personales crecieron hasta acaparar el 25% de los ingresos totales.

Por otro lado, el sumatorio de gastos operativos, venta, administración o I+D, entre otros, ascendió a 97.227 millones de yuanes (117.768 millones de euros), un 17,7% más.

Ya solo en el tercer trimestre, las ganancias fueron de 264,4 millones de yuanes (32 millones de euros) y los ingresos de 28.967 millones de yuanes (4716 millones de euros), esto es un 87,8% menos y un 5,1% más, respectivamente.