La tecnológica de viajes HBX registra una ligera subida de los ingresos en el primer trimestre

28 ene (Reuters) - HBX Group dijo el miércoles que sus ingresos crecieron un 1% en el trimestre octubre-diciembre en comparación con el mismo periodo de 2024.

La empresa, especializada en tecnología para el sector de los viajes, registró unos ingresos de 170 millones de euros (US$204 millones) en el primer trimestre de su ejercicio fiscal, que va de octubre de 2025 a septiembre de 2026, y confirmó sus perspectivas para todo el año.

