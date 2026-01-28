LA NACION

La tecnológica de viajes HBX registra una ligera subida de los ingresos en el primer trimestre

La tecnológica de viajes HBX registra una ligera subida de los ingresos en el primer trimestre
La tecnológica de viajes HBX registra una ligera subida de los ingresos en el primer trimestre

28 ene (Reuters) - HBX Group dijo el miércoles que sus ingresos crecieron un 1% en el trimestre octubre-diciembre en comparación con el mismo periodo de 2024.

La empresa, especializada en tecnología para el sector de los viajes, registró unos ingresos de 170 millones de euros (US$204 millones) en el primer trimestre de su ejercicio fiscal, que va de octubre de 2025 a septiembre de 2026, y confirmó sus perspectivas para todo el año.

(1 dólar = 0,8335 euros) (Información de Javi West Larrañaga y Gemma Guasch en Gdansk, edición de Milla Nissi-Prussak, edición en español de Jorge Ollero Castela)

Reuters
Conforme a
The Trust Project