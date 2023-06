La tectónica de placas no es requisito para que surja la vida

La tectónica de placas móviles, que se pensaba que era necesaria para la creación de un planeta habitable, no estaba ocurriendo en la Tierra hace 3.900 millones de años, revela un nuevo estudio.

Los científicos han realizado un viaje en el tiempo para descifrar los misterios de la historia temprana de la Tierra, utilizando diminutos cristales minerales llamados circones para estudiar la tectónica de placas hace miles de millones de años.

La investigación arroja luz sobre las condiciones que existían en la Tierra primitiva, revelando una interacción compleja entre la corteza terrestre, el núcleo y el surgimiento de la vida.

La tectónica de placas permite que el calor del interior de la Tierra escape a la superficie, formando continentes y otras características geológicas necesarias para que surja la vida. En consecuencia, "ha existido la suposición de que la tectónica de placas es necesaria para la vida", dice en un comunicado John Tarduno, profesor en el Departamento de Ciencias Ambientales y de la Tierra en la Universidad de Rochester. Pero una nueva investigación arroja dudas sobre esa suposición.

Tarduno, profesor de geofísica William R. Kenan, Jr., es el autor principal de un artículo publicado en Nature que examina la tectónica de placas de hace 3.900 millones de años, cuando los científicos creen que aparecieron los primeros rastros de vida en la Tierra.

Los investigadores encontraron que la tectónica de placas móviles no estaba ocurriendo durante este tiempo. En cambio, descubrieron que la Tierra estaba liberando calor a través de lo que se conoce como un régimen de tapa estancada. Los resultados indican que, aunque la tectónica de placas es un factor clave para sustentar la vida en la Tierra, no es un requisito para que la vida se origine en un planeta similar a la Tierra.

"Descubrimos que no había tectónica de placas cuando se pensó por primera vez que se originó la vida, y que no hubo tectónica de placas durante cientos de millones de años después", dice Tarduno. "Nuestros datos sugieren que cuando buscamos exoplanetas que albergan vida, los planetas no necesariamente necesitan tener placas tectónicas".

Los investigadores no se propusieron originalmente estudiar la tectónica de placas. "Estábamos estudiando la magnetización de los circones porque estábamos estudiando el campo magnético de la Tierra", dice Tarduno.

Los circones son cristales diminutos que contienen partículas magnéticas que pueden bloquear la magnetización de la Tierra en el momento en que se formaron los circones. Al datar los circones, los investigadores pueden construir una línea de tiempo que siga el desarrollo del campo magnético de la Tierra.

La fuerza y la dirección del campo magnético de la Tierra cambian según la latitud. Por ejemplo, el campo magnético actual es más fuerte en los polos y más débil en el ecuador. Armados con información sobre las propiedades magnéticas de los circones, los científicos pueden inferir las latitudes relativas en las que se formaron los circones. Es decir, si la eficiencia de la geodinamo, el proceso que genera el campo magnético, es constante y la intensidad del campo cambia durante un período, la latitud en la que se formaron los circones también debe cambiar.

Pero Tarduno y su equipo descubrieron lo contrario: los circones que estudiaron en Sudáfrica indicaron que durante el período de hace unos 3.900 a 3.400 millones de años, la fuerza del campo magnético no cambió, lo que significa que las latitudes tampoco cambiaron.

Debido a que la tectónica de placas incluye cambios en las latitudes de varias masas terrestres, dice Tarduno, "es probable que los movimientos de las placas tectónicas no ocurrieran durante este tiempo y debe haber otra forma en que la Tierra estaba eliminando el calor".

Reforzando aún más sus hallazgos, los investigadores encontraron los mismos patrones en los circones que estudiaron en Australia Occidental.

"No estamos diciendo que los circones se formaron en el mismo continente, pero parece que se formaron en la misma latitud invariable, lo que refuerza nuestro argumento de que no hubo movimiento de placas tectónicas en ese momento", dice Tarduno.

Europa Press