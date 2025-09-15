LA NACION

La televisión israelí rechaza retirarse de Eurovisión

  1 minuto de lectura
MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

El director de la radio pública israelí, Kan, ha rechazado retirarse del Festival de Eurovisión 2026 que tendrá lugar en Viena (Austria) después de que varios países hayan condicionado su participación a la presencia de Israel en el certamen, según informa 'The Times of Israel'.

"No hay razón para que Israel no siga siendo una parte importante de este evento cultural, que no puede volverse político", ha defendido el consejero delegado de Kan, Golan Yochpaz, en un evento de presentación del nuevo contenido de la cadena para este otoño.

Yochpaz ha indicado que desde que se estableció la actual Corporación de Radiodifusión Pública de Israel en 2017, "Israel es uno de los participantes más exitosos en el concurso de Eurovisión: en los últimos siete años, sus canciones y representantes han terminado en el quinto, tercer, segundo y primer lugar".

El director de la cadena israelí se ha expresado así después de que cuatro países (Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda) hayan condicionado su presencia en el Festival de Eurovisión a la participación de Israel.

En España, RTVE aún no ha tomado ninguna decisión.

