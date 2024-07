La tenista alemana Angeligue Kerber, ganadora de tres 'Grand Slam' y subcampeona olímpica en Rio 2026, anunció este jueves que pondrá fin a su carrera deportiva tras la celebración de los Juegos Olímpicos de París 2024, una decisión que confesó que "nunca" sentirá correcta, porque ama este deporte, y después de ser madre hace solo 17 meses, según un comunicado de la deportista.

"Antes de que empiecen los Juegos, ya puedo decir que nunca olvidaré Paris 2024, porque será mi último torneo profesional como tenista", escribió la alemana, de 36 años, en la red social Instagram, donde confesó que "aunque podría ser la decisión correcta, nunca" la llegará "a sentir así", porque ama este deporte "con todo" su "corazón". "Estoy agradecida por los recuerdos y las oportunidades que me ha dado el tenis", agregó.

Kerber fue madre por primera vez hace 17 meses, y tras su regreso al circuito ha tenido dificultades para volver a su máximo nivel, como en el pasado. Entre sus éxitos destacan el Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos, títulos que conquistó en 2016, cuando también fue número uno del mundo y se colgó la plata en Río. En 2018, ganó el torneo de Wimbledon, para convertirse en la tenista alemana más laureada después de Steffi Graf.

Ahora, los Juegos vuelven a marcar un paso más en su carerra, en este caso, el último. "Los Juegos en los que he participado hasta ahora, han sido algo más que competiciones, representan diferentes capítulos de mi vida, la subida, la cima, y ahora la línea de meta", narró Kerber. "Londres 2012 me ayudó a superar mis dudas y fortaleció mi autoestima. Todo se sintió como nuevos comienzos y me llevó la emoción a nuevas alturas. El año anterior, en 2011, casi le había dado la espalda al tenis", confesó.

"Cuando llegué a Rio 2016, acababa de ganar mi primer 'Grand Slam' en Australia. Mi medalla de plata fue incrustada en un subidón de emociones que me llevó a mi segundo 'grande' en Nueva York y a la cima de la clasificación. El descenso al año siguiente fue hiriente, pero aprendí mi lección y Wimbledon 2018 fue mi mayor recompensa", recordó.

Y Paris 2024 "marcará la línea de meta del viaje más increíble que jamás podría haber soñado" la alemana en su carrera. "Hay muchas cosas más que quiero decir y gente a las que agradecer, que haré una vez que complete mi último partido... Pero por ahora, me tomaré el tiempo y absorberé cada segundo de este episodio final en la pista. Gracias a todos por vuestro apoyo, significa mucho para mí", concluyó en sus redes sociales.

Europa Press