La tenista Kasatkina, activista LGBTQ, opositora a la invasión de Ucrania... y ahora australiana

La rusa Daria Kasatkina, que llegó a ser la N.8 de la WTA, no sólo ha dado qué hablar por sus triunfos en las pistas de tenis, sino también por haberse declarado homosexual, por sus criticas a la invasión de Ucrania y, últimamente, por haber decidido competir por Australia.

La deportista de 27 años parece haber roto definitivamente con su país de nacimiento, al que llevó a ganar la Billie Jean King Cup en 2021, luego de anunciar el pasado fin de semana haber obtenido la residencia permanente australiana y su decisión de competir por su país de adopción.

Rusia prohíbe desde 2022 lo que considera "propaganda guy" entre adultos, ampliando una ley anterior que ya castigaba este tipo de conductas con menores, lo que en la práctica se traduce como la prohibición de cualquier representación "de relaciones sexuales no tradicionales" en público y en los medios.

En su deriva ultraconservadora, a finales de 2023, Moscú metió al "movimiento internacional LGBT" en su lista de organizaciones extremistas y pidió prohibir sus actividades en Rusia.

- "Nadie elegiría ser gay" -

Kasatkina vivía en España cuando en julio d 2022 anunció su homosexualidad en una entrevista con el bloguero ruso Vitya Kravchenko.

"En serio, si se pudiera elegir, nadie elegiría ser gay", aseguró.

"¿Para qué complicarse la vida, especialmente en Rusia? ¿Qué sentido tiene?", se preguntó.

"Vivir en el armario es imposible. Es demasiado duro, no tiene sentido", insistió.

Kasatkina, que nació en Togliatti, una ciudad a unos 800 km al sudeste de Moscú conocida por ser un centro de producción de la marca de autos Lada, estaba más preocupada por lo que pudieran pensar sus padres, Sergey, exjugador de hockey y ahora ingeniero, y Tatyana, abogada.

"Mi primera preocupación era cómo iban a reaccionar, pero están orgullosos de mí y me apoyan en este camino", explicó Kasatkina.

Sus padres también respetan su franqueza, una cualidad de la que se siente muy orgullosa, según explicó en 2024 al sitio Wearetennis: "No tengo miedo de decir lo que pienso y no soy diferente siendo mí misma. Diría que estoy muy orgullosa de mirarme al espejo y ver quién tengo delante".

Antes de competir en su primer torneo como Australiana, en Charleston, Kasatkina declaró el lunes a los periodistas: "Con todo lo que está ocurriendo en mi anterior país, no tenía mucha opción".

"Para mí, siendo abiertamente gay, si quiero ser yo misma, tenía que dar este paso y lo hice", añadió.

- Empatiza con el dolor de los ucranianos -

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, los tenistas ucranianos rechazan dar la mano de sus rivales rusos, que desde entonces compiten como deportistas neutrales.

Muchos ucranianos mostraron su decepción por la falta de apoyo que recibieron de personas a las que consideraban amigas hasta entonces.

Kasatkina ha sido la excepción. De hecho, fue la invasión lo que le llevó a salir del armario.

"No me siento segura con el régimen que tenemos", dijo en 2022. "Como homosexual que se opone a la guerra, no puedo volver atrás".

"Sin embargo, no me arrepiento de nada. Cuando empezó la guerra, me sentí abrumada y decidí que ya era suficiente. Ya no podía ocultar quién soy", añadió.

También explicó que comprendía la negativa de sus rivales ucranianas a estrecharle la mano: "Lo acepto y así es", dijo en abril de 2023.

Esta posición fue bien recibida por las tenistas ucranianas, con su estrella Elina Svitolina a la cabeza. "Es muy valiente por decirlo públicamente, algo que muchas otras no hicieron", destacó la veterana jugadora, quien llegó al N.3 del ranking.

- Vida normal lejos de la cancha -

Animada por su hermano mayor Aleksandr a coger una raqueta a los seis años, la tenista ha llegado a tener una carrera destacada, desde su coronación en el Roland Garros junior de 2014, a las semifinales en el torneo parisino en 2022 (su mejor resultado en un Grand Slam) y los ocho títulos que ha ganado hasta ahora.

Pese a llegar a ser una de las mejores en su deporte, Daria Kasatkina, que tiene decidido instalarse en Melbourne, no vive obsesionada por el tenis: "Cuando estoy fuera de la cancha, fuera del club, no quiero oír ni hablar de tenis. Ya tengo suficiente".

"Me gusta pasar tiempo con las personas que amo. Para mí, una de las mejores actividades es cuando estoy en casa y voy al supermercado con Natasha (Zabiiako, su pareja y antigua patinadora olímpica) a comprar comestibles y cosas para nuestro apartamento", explicó.

"Eso me hace muy feliz".

