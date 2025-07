La tenista Ons Jabeur anuncia una pausa en su carrera

La tunecina Ons Jabeur, ex número dos mundial caída al puesto 71º del ranking de la WTA, anunció este jueves que va a hacer una pausa en su carrera, después de dos temporadas difíciles para ella.

“Estos dos últimos años lo he pasado muy mal, he estado luchando contra las lesiones y he tenido que hacer frente a otros muchos retos. En el fondo de mí, ya no me sentía feliz en la pista”, explicó Jabeur, de 30 años, tres veces finalista en torneos del Grand Slam, en sus redes sociales.

“El tenis es un deporte magnífico, pero hoy siento que es hora de tomar distancia y pensar de una vez en mí: respirar, curarme y reencontrar la alegría de vivir, simplemente”, añadió la tunecina, subcampeona de Wimbledon en 2022 y 2023, y del Abierto de Estados Unidos en 2022.

A finales de junio, Jabeur, un icono del deporte femenino en los países árabes, abandonó en la primera ronda de Wimbledon, después de haber perdido también en la primera ronda a finales de mayo en Roland Garros.

jde/dr/ma