La tenista tunecina Ons Jabeur anuncia estar embarazada
La tenista tunecina Ons Jabeur, de 31 años y ex número 2 mundial, anunció que está embarazada a través de un mensaje en sus redes sociales, precisando que su hijo nacerá en abril.
"Nos hemos tomado un pequeño descanso para recargar energías... Resulta que hemos planeado el regreso más adorable. La cancha tendrá que esperar un poco más, porque pronto... daremos la bienvenida a un nuevo pequeño compañero de equipo. Un niño se unirá al equipo en abril", anunció Jabeur en su cuenta de Instagram.
Junto al mensaje publica una foto de ella con su esposo Karim Kamoun sosteniendo un body de bebé con los colores de Wimbledon.
La triple finalista de Grand Slam (Wimbledon 2022, 2023 y US Open 2022) anunció en julio que haría una pausa en su carrera después de dos años marcados por numerosas lesiones.
Actualmente ha caído al puesto 79 en el ranking de la WTA. A finales de junio, la tunecina tuvo que abandonar en la primera ronda de Wimbledon, después de haber sido eliminada también en la primera ronda unas semanas antes en Roland Garros.
