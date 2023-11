La tenista tunecina Ons Jabeur, actual número siete del ranking mundial, donará parte de sus premios económicos por competir en las Finales WTA que se están disputando en la localidad mexicana de Cancún, a las víctimas palestinas de la guerra entre Israel y Hamas.

"Estoy muy feliz con la victoria, pero últimamente no he estado feliz, para ser sincera. La situación en el mundo no me hace feliz", señaló una emocionada Jabeur en la pista tras ganar a la checa Marketa Vondrousova y posteriormente romper a llorar.

La jugadora africana recalcó que "es muy duro y desgarrador ver niños y bebés muriendo cada día". "Así que he decidido donar parte del dinero de mi premio para ayudar a los palestinos. No puedo estar contenta sólo con esta victoria con lo que está sucediendo, es muy frustrante mirar videos todos los días", subrayó, dejando claro que su posición "no es un mensaje político". "Es simplemente humanidad. Quiero paz en este mundo y eso es todo", añadió en declaraciones recogidas por la web de la WTA.

Posteriormente, en rueda de prensa, Jabeur aseguró que intenta mantenerse "alejada de las redes sociales" todo lo que puede, pero que "es muy difícil". "Ves videos, fotos, y son fotos horribles, horribles todos los días. No me ayuda a dormir ni a recuperarme muy bien y lo peor es que me siento desesperada. Siento que no puedo hacer nada, ojalá pudiera tener una mano mágica y simplemente poner fin a todo esto y que haya paz justa para todos", afirmó.

"Pero es frustrante y tal vez donar algo de dinero ayudaría un poco con lo que han estado pasando. Sé que el dinero no significa nada en este momento para ellos, lo que deseo es libertad para todos y realmente paz para todos", sentenció la finalista del pasado Wimbledon.