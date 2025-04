La tenista ucraniana Tsurenko demanda a la WTA por "abuso psicológico"

La tenista ucraniana Lesia Tsurenko anunció haber demandado judicialmente a la WTA al estimar que la instancia dirigente del tenis femenino, y en particular un exdirector, de no haberle apoyado cuando tuvo problemas psicológicos en 2023.

"Incluso en mis peores pesadillas, nunca hubiese podido imaginar que el circuito profesional, que yo consideraba mi casa, podría convertirse en un lugar aterrador y extraño, en el que el director general cometió conscientemente un acto de abuso psicológico contra mí, que me provocó una crisis de pánico y una incapacidad para hacer mi trabajo", escribió la deportista en sus redes sociales.

Aunque no lo menciona en su texto, Tsurenko se refiere a su retirada del torneo de Indian Wells en 2023, antes de un partido contra la bielorrusa Aryna Sabalenka, más de un año después del inicio de la invasión rusa en Ucrania.

En aquella época, la tenista explicó: "Hace unos días, tuve una conversación con el director general de la WTA, Steve Simon, y me quedé absolutamente atónita ante lo que escuché. Él mismo me dijo que estaba contra la guerra, pero que si los jugadores rusos y bielorrusos la apoyaban, era su propia opinión y que la opinión de los otros no me debía molestar".

En agosto de 2024, Steve Simon fue sustituido como responsable de la WTA por una mujer, Portia Archer.

En su texto, Tsurenko dice haber sentido "dolor, miedo, ataques de pánico, humillaciones, ocultación de información y presiones" a su entorno para silenciarla.

Contactada por la AFP, la WTA reiteró su condena de la guerra y recordó que ha tomado "numerosas medidas para ayudar a las jugadoras ucranianas", pero también insistió en que sus reglas "establecen que las competiciones están abiertas a todas las jugadoras que se califiquen basándose en su mérito, y sin discriminación" y que "los atletas individuales no deben ser penalizados por las acciones de sus gobiernos".

Igualmente, la organización lamenta que Tsurenko "haya decidido involucrarse en un litigio para intentar responsabilizar a la WTA de su angustia"

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022, ningún tenista, hombre o mujer, ha manifestado su apoyo al conflicto, y algunos de ellos, incluso, lo han denunciado, pero las tenistas ucranianas rechazan dar la mano a sus rivales rusas o bielorrusas.

