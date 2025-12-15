La terapia celular de Kyverna cumple el objetivo principal de un estudio en fase intermedia

15 dic (Reuters) - Kyverna Therapeutics dijo el lunes que su terapia celular experimental para tratar a pacientes con un raro trastorno del movimiento alcanzó el objetivo principal en un estudio de fase intermedia, lo que disparaba sus acciones un 20% en las operaciones previas a la apertura de la sesión.

La terapia, KYV-101, se estaba probando en pacientes con síndrome de la persona rígida, un raro trastorno autoinmune que hace que los músculos se vuelvan rígidos y provoca espasmos dolorosos, afectando a menudo a la espalda y las piernas y dificultando caminar o moverse con normalidad.

Una sola dosis de KYV-101 mejoró significativamente la capacidad de caminar de los pacientes y redujo la rigidez muscular, al tiempo que les permitió dejar de tomar otros medicamentos inmunosupresores, informó la empresa con sede en Emeryville. La mayoría de los pacientes que necesitaban ayudas para caminar antes del tratamiento dejaron de necesitarlas. (Reporte de Kamal Choudhury en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)