La tercera película de "Avatar" arrasa en la taquilla mundial

21 dic (Reuters) - La tercera entrega de la saga cinematográfica "Avatar", del director James Cameron, recaudó unos US$345 millones en taquilla mundial durante su fin de semana de estreno, informó el domingo la distribuidora Walt Disney.

Las ventas estimadas de "Avatar: Fire and Ash" se ajustaron a las previsiones previas al fin de semana de al menos US$340 millones.

Las taquillas de Estados Unidos y Canadá representaron US$88 millones del total, dijo Disney.

Zoe Saldaña y Sam Worthington ponen voz a los personajes principales de la serie "Avatar", la historia de un clan de personas azules de 2,7 metros de altura conocidos como Na'vi que se ven obligados a luchar para proteger a su familia y su planeta.

La primera película de "Avatar", estrenada en 2009, lidera las listas de taquilla de todos los tiempos con US$2.900 millones en ventas mundiales de entradas. La secuela de 2022, "Avatar: The Way of Water", ocupa el tercer puesto con US$2.300 millones. (Reporte de Lisa Richwine; Editado en Español por Ricardo Figueroa)