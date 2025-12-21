LA NACION

La tercera película de "Avatar" arrasa en la taquilla mundial

La tercera película de "Avatar" arrasa en la taquilla mundial
La tercera película de "Avatar" arrasa en la taquilla mundial

21 dic (Reuters) - La tercera entrega de la saga cinematográfica "Avatar", del director James Cameron, recaudó unos US$345 millones en taquilla mundial durante su fin de semana de estreno, informó el domingo la distribuidora Walt Disney.

Las ventas estimadas de "Avatar: Fire and Ash" se ajustaron a las previsiones previas al fin de semana de al menos US$340 millones.

Las taquillas de Estados Unidos y Canadá representaron US$88 millones del total, dijo Disney.

Zoe Saldaña y Sam Worthington ponen voz a los personajes principales de la serie "Avatar", la historia de un clan de personas azules de 2,7 metros de altura conocidos como Na'vi que se ven obligados a luchar para proteger a su familia y su planeta.

La primera película de "Avatar", estrenada en 2009, lidera las listas de taquilla de todos los tiempos con US$2.900 millones en ventas mundiales de entradas. La secuela de 2022, "Avatar: The Way of Water", ocupa el tercer puesto con US$2.300 millones. (Reporte de Lisa Richwine; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters
Conforme a
The Trust Project
Cargando banners ...