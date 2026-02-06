La tercera ronda de negociaciones sobre la guerra en Ucrania será "pronto", dice el Kremlin

La tercera ronda de negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania podría ser "pronto", aunque no hay fecha acordada por ahora, afirmó el viernes el Kremlin.

Estados Unidos aboga por el fin del conflicto de casi cuatro años, y ha mediado desde enero en las dos rondas de negociaciones entre los beligerantes en Abu Dabi.

"Durante dos días se realizó un constructivo y muy difícil trabajo", dijo el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov a la prensa el viernes, un día después del fin de la ronda.

Al ser preguntado sobre cuándo se reanudarían, Peskov afirmó a la agencia estatal rusa de noticias RIA que "no hay una fecha exacta por ahora. Pero será pronto".

En la última ronda, entre el miércoles y el jueves, Ucrania y Rusia acordaron su primer canje de prisioneros en varios meses, aunque, según Estados Unidos, queda mucho trabajo por delante para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra.

Las negociaciones son el último intento en los esfuerzos diplomáticos para detener el conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de muertos, millones de personas obligadas a huir de sus casas y gran parte del este y sur de Ucrania devastados.