La tercera subasta solidaria de la Fundación AFE recauda 6.203 euros para FUNDELA

Los objetos más valorados han sido los donados por Álvaro Benito, Willy Hernangómez, Ale Galán, Lewandowski, Alcaraz, Valverde y Rahm

MADRID, 4 Ene. 2023 (Europa Press) -

La tercera edición de la subasta solidaria de la Fundación AFE ha recaudado 6.203 euros para la Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (FUNDELA) para financiar programas de investigación para luchar contra la enfermerdad de la ELA.

El padrino de esta tercera edición #AFEContraLaELA ha sido el exfutbolista y exentrenador Juan Carlos Unzué, diagnosticado de ELA en 2020. "Sentirnos útiles nos hace sentirnos vivos. Esto es indispensable para todas las personas, no solo para las personas afectadas por esta enfermedad", dijo Juan Carlos Unzué.

Unzué dio una nueva lección de vida al asegurar que no pasa ni un minuto al día pensando en lo que no puede hacer. "Me centro en qué puedo hacer, y eso es lo que hace que mi vida siga siendo plena. Agradezco a todas y todos los deportistas que desde el minuto uno han manifestado que querían echar una mano. Darles las gracias porque todo suma en una causa como la lucha contra la ELA", afirmó.

Los artículos más valorados de esta tercera subasta solidaria han sido una guitarra firmada por Álvaro Benito (775 euros); una camiseta del New Orleans Pelicans de Willy Hernangómez (428 euros); una pala de Ale Galán (425 euros); la camiseta del FC Barcelona de Robert Lewandowski (375 euros); la camiseta de Carlos Alcaraz (350 euros); el maillot de campeón del mundo de Alejandro Valverde (300 euros), y dos gorras de John Rahm (275 euros).

La camiseta del Manchester City de Rodri (275 euros); una pala de Martita Ortega (255 euros); y la camiseta 'Ànims Unzué' firmada por la plantilla del FC Barcelona (255 euros) completan el 'top ten' de los más demandados.

Además, también han participado en esta subasta Sergi Roberto, Koke, Borja Iglesias, Álvaro Morata, Cholo Simeone, Lothar Matthäus, Maxi Rodríguez, Zanetti, Zabaleta, Pumpido, Diego Milito, Luis Hernández, Iker Casillas, Michel Salgado, Alex Dujshebaev, Cristina Gutiérrez, Goorgo, DjMariio y Dani García.

