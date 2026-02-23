La terminal portuaria de Cargill en la brasileña Santarém permanece cerrada debido a protestas

SAO PAULO, 23 feb (Reuters) - Las operaciones en la terminal fluvial de Cargill en Santarém, en el estado brasileño de Pará, permanecían cerradas a primera hora del lunes, ya que los manifestantes indígenas continuaban ocupando las instalaciones, informó el lunes la oficina de prensa de la empresa estadounidense dedicada al comercio de cereales.

Los manifestantes obligaron a los empleados de Cargill a evacuar la terminal privada el viernes, lo que agravó las tensiones entre los grupos locales y la empresa por los planes de dragar los ríos por los que se transportan cereales como la soja y el maíz antes de llegar a los mercados de exportación. (Reporte de Ana Mano; redacción de Gabriel Araujo; edición de Sharon Singleton; Editado en Español por Ricardo Figueroa)